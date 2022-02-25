Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı

Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası Ataköy Atletizm Salonu'nda başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı
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25 Şubat 2022 17:20
Turkcell Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası başladı.

Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, Balkan Şampiyonası öncesinde atletler için son büyük organizasyon niteliği taşıyor.

Üç gün sürecek yarışlarda 28 branşta madalya dağıtılacak.

Şampiyonada ayrıca İran, Lübnan, Bosna Hersek, Irak, Senegal, Kuveyt, Nijerya, Umman, Suriye ve Tunus'tan gelen 51 atlet de tasnif dışı yarışarak Dünya Salon Atletizm Şampiyonası için barajı geçmeye çalışacak.

Organizasyon, 27 Şubat Pazar günü tamamlanacak.

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