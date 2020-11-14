Türkiye, Rusya karşısında bir ilk peşinde!

UEFA Uluslar Ligi'nde pazar günü Rusya'yı konuk edecek milli takım, rakibine karşı bugüne kadar hiç kazanamadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, Rusya karşısında bir ilk peşinde!
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14 Kasım 2020 14:55
 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında yarın sahasında konuk edeceği Rusya ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 7 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 7 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 3 kez ise rakibiyle berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 3 gol atan milliler, kalesinde 8 gol gördü. 

Son maçta berabere

İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında 11 Ekim 2020'de Moskova'da karşı karşıya geldi.

Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi. 

Ev sahibinin 28. dakikada Anton Miranchuk ile attığı gole ay-yıldızlı ekip, 62. dakikada Kenan Karaman ile yanıt verdi. 

İlk maç 1994'te

Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. 

İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı. 

22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.

SSCB döneminde 15 maç

Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.

Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.

Maçlar

Türkiye ile Rusya arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

 Tarih  Yer  Organizasyon  Sonuç
20.04.1994 Bursa       Özel  0-1
22.04.1998 Moskova       Özel  0-1
31.08.2016 Antalya       Özel  0-0
05.06.2018 Moskova       Özel  1-1
07.09.2018  Trabzon  UEFA Uluslar Ligi  1-2
14.10.2018  Soçi  UEFA Uluslar Ligi  0-2
11.10.2020 Moskova  UEFA Uluslar Ligi  1-1
Not: Maç sonuçlarında ilk takım olarak Türkiye alınmıştır.

 


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