Türkiye - Rusya: İlk 11'ler

A UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 5. maçında A Milli Takımımız Rusya'yı konuk ediyor.

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Türkiye - Rusya: İlk 11'ler
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15 Kasım 2020 18:59
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya ile karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak. Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.

Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.

A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun.
 
Rusya'nın 11'i: Guilherme, Zhirkoc, Kudryashov, Dzhikiya, Semenov, Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev, Cheryshev, Miranchuk, Zebolotny.


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