A Milli Takımımızın ilk 11'i: Mert, Zeki, Merih, Kaan, Caner, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Kenan, Cenk Tosun.

Rusya'nın 11'i: Guilherme, Zhirkoc, Kudryashov, Dzhikiya, Semenov, Zobnin, Ozdoev, Kuzyaev, Cheryshev, Miranchuk, Zebolotny.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında Rusya ile karşı karşıya geliyor.Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak. Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Szymon Marciniak düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Radoslaw Siejka yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Pawel Gil olacak.Üçüncü grupta, beşinci maçlar öncesinde Rusya 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 7 puana sahip. Grupta Türkiye 3 puanla üçüncü, Sırbistan ise 2 puanla son sırada bulunuyor.A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçında sahasında konuk edeceği Rusya ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek.Ay-yıldızlı ekip, Rusya ile daha önce oynadığı 7 maçın hiçbirinde galip gelemedi. Yapılan 7 karşılaşmanın 4'ünü kaybeden milliler, 3 kez ise rakibiyle berabere kaldı.Bu müsabakalarda 3 gol atan milliler, kalesinde 8 gol gördü.İki ekip son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında 11 Ekim 2020'de Moskova'da karşı karşıya geldi.Rusya ve Türkiye arasındaki müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sona erdi.Ev sahibinin 28. dakikada Anton Miranchuk ile attığı gole ay-yıldızlı ekip, 62. dakikada Kenan Karaman ile yanıt verdi.Türkiye ve Rusya, ilk kez 20 Nisan 1994'te Bursa Atatürk Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı.İki ülke arasındaki ilk maçı Rusya, Dmitri Radchenko'nun golüyle 1-0 kazandı.22 Nisan 1998'de bu kez Moskova'da yapılan müsabakada Rusya aynı skorla galip geldi.Türkiye, SSCB döneminde rakibiyle yaptığı 15 maçın 12'sini kaybetti, 3'ünü kazandı.Bu müsabakalarda sadece 8 gol atabilen ay-yıldızlı ekip, kalesinde 30 gole engel olamadı.A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya ile UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup beşinci maçıyla ay-yıldızlı ekibin başında 69. karşılaşmasına çıkacak.Milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde ay-yıldızlı ekip, 48'i resmi, 20'si özel 68 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 68 maçta, 32 galibiyet, 20 beraberlik ve 16 yenilgi yaşadı.Türkiye, Güneş yönetiminde 103 gol attı, kalesinde 62 gole engel olamadı.A Milli Futbol Takımı, Rusya maçıyla 585. kez sahaya çıkacak.Türk Milli Takımı, 97 yıllık tarihinde 311'i resmi, 273'ü özel 584 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 221 galibiyet, 140 beraberlik ve 223 yenilgi yaşadı.Ay-yıldızlı ekip, 250'si deplasmanda, 254'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 772 gol attı, kalesinde 833 gol gördü.A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 584 karşılaşmanın 503'ünü Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.