Türkiye rekoru kıran short track sporcusu Derya Karadağ'ın hedefi Pekin Olimpiyatları

"Hedefim olimpiyatlara katılmak"

Short Track Milli Takım sporcularından 12 yaşındaki, gelecek için ümit vadediyor.Short Track Federasyon Kupası-1 küçük kızlar D kategorisi 500 metrede 50.2 saniyelik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanan Karadağ'ın hedefi Pekin Olimpiyatları.Short Track Milli Takımı, başantrenör'in yönetiminde Samsun Buz Sporları Salonu'nda, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na kota almak için antrenmanlarını sürdürüyor.Türkiye Buz Pateni Federasyonunca (TBPF) organize edilen Short Track Milli Takım Kampı'nda idmanlarına devam eden Derya Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da yaşadığını, anne ve babası buz pateni yaptığı için 4 yaşında buz pisti ile tanıştığını söyledi.Buz pateni ile tanıştıktan sonra Short Track'a (kısa mesafe sürat pateni) yöneldiğini dile getiren Derya,ifadelerini kullandı.Eğitimini Erzurum'da sürdürdüğünü, ortaokula devam ettiğini, buz pateninin ise tüm hayatını değiştirdiğini ifade eden Derya, şunları kaydetti:"Her gün idmanlarımız oluyor. Sporda öz güven gerekiyor, korkmamak gerekiyor. Benim en büyük avantajım çok erken yaşlarda buz patenine başlamam. Herkesin daha büyük yaşlarda öğrendiklerini ben daha öncesinde öğrendim. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonası sonrasında olimpiyatlara katılmak."Short Track Milli Takımı Başantrenörü Artur Sultangaliyev de Derya Karadağ'ın kendi kategorisinde milli takımda tek kadın sporcu olduğunu bildirdi.Sultangaliyev, "Karadağ geleceğin olimpik sporcusu. Kendi kategorisinde üst üste Türkiye rekoru kırarak başarılı bir sporcu olduğunu şimdiden kanıtladı. Avrupa sıralamasında ilk beşin içinde. Milli takımın en küçük ve en hızlı sporcusu. Kendisine spor hayatında ve olimpiyat yolunda başarılar diliyorum." diye konuştu.