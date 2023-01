Türkiye rekortmeni özel sporcu Mahmut Duhan'ın hayali Avrupa'da madalya

Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 800 metrede Türkiye rekoru kıran Mahmut Duhan Kutsal'ın hedefi Avrupa'da madalya kazanmak.



Üç yıldır aldığı özel eğitimle atletizme başlayan Mahmut Duhan Kutsal, 5 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası'ndaki 800 metre yarışında elde ettiği 3.17'lik dereceyle birinci olurken, aynı zamanda Türkiye rekoru kırdı.



İstanbul Sultangazi'de bulunan Hacı Bektaşi Veli Özel Eğitim Meslek Okulu'nda öğrenimini sürdüren ve hocası Hüsnü Çatalkaya ile haftanın her günü antrenman yapan Mahmut Duhan Kutsal, hedefinin Avrupa'da Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu belirterek "Avrupa'da koşup, bayrağımızı dalgalandıracağım. Şampiyon olacağım. Altın madalya alacağım." ifadelerini kullandı.



- Anne Yeter Kutsal: "Spordan sonra oğlumun yürüyüşü değişti"



Mahmut'un zor bir süreç yaşayarak bugünlere geldiğini aktaran annesi Yeter Kutsal, oğlunun henüz 8,5 aylıkken kalp ameliyatı geçirdiğini belirtti.



Çocuğunun yaşamında spor sayesinde meydana gelen değişimin çok önemli olduğunu anlatan Kutsal, "Sporla çok ilgisi olmayan bir çocuktu. 6 yaşına kadar sırtımda taşıdım. Yürümeyi bile sevmeyen bir çocuktu. Abisi milli tekvandocuydu. Bir maçta yenilince çok üzüldü ve Mahmut da hırs yapıp abisine, 'Ben yapacağım. Bayrağımızı Avrupa'da yukarıya ben çıkaracağım.' dedi. Ondan sonra ben araştırmalara başladım. Bir öğretmen arkadaşım bana Hüsnü Çatalkaya'yı tavsiye etti. Hüsnü Hoca'yı duyunca bu okula geldim. Burada da süreçler başladı. Mahmut da çok çalıştı." diye konuştu.



Oğlunun başarısı nedeniyle çok gururlu olduğunu dile getiren Yeter Kutsal, "Mahmut öyle bir hırs yaptı ki hasta olduğum zaman onun azmini görünce, hastalığımdan utanıyordum. O kadar çok emek veriyordu. Herkes gezerken Mahmut antrenmanlara gelmek istiyordu. Buradaki arkadaşları da ona çok yardımcı oldu. Burada hem sosyalleşti hem disiplini arttı. Öz güveni geldi. Spordan sonra oğlumun yürüyüşü değişti." şeklinde konuştu.



Özel çocukların her şeyi başarabileceklerini vurgulayan anne Kutsal, "Bu çocuklar birçok şeyi başarabilirler ama arkalarında durmak gerekiyor. Gayret, çaba sarf etmek gerekiyor. İnanmak gerekiyor. Bu çocuklara inandıktan sonra da vazgeçmemek gerekiyor. Yorulduğunuz zaman olmuyor. Ben Mahmut'la gurur duyuyorum. Ben onun ismini söylerken bile o kadar heyecanlanıyorum ki anlatamam. Anneleri çocuklarına bir şeyler öğretir ama Mahmut bana çok şey öğretti. Azmiyle, mücadelesiyle çok şey öğretti." diyerek sözlerini tamamladı.



- Çatalkaya: "Antrenmanlarını hiç aksatmadı"



Mahmut Duhan Kutsal'ın antrenörü Hüsnü Çatalkaya, sporcusunun ilk olarak pandemi döneminde kendilerine geldiğini belirterek, yaşadıkları süreci anlattı.



Uzaktan eğitime devam ettikleri dönemde Mahmut'un spora başladığını anlatan Çatalkaya, "Geldiğinde fiziksel özellikleri farklıydı. Özellikle sol tarafında biraz sıkıntı vardı. Ben ve annesi inandığımız için bu yola çıktık. Mahmut çok azimli. Pandemide, hafta sonunda, hafta içinde, bayramda, bir gün bile aksatmadan düzenli şekilde antrenmanlarını sürdürdü. Bunun sonucunda da 5 Aralık'ta Antalya'da düzenlenen Özel Sporcular Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda 800 metrede 3.17 koşarak Türkiye rekoru kırdı." şeklinde konuştu.



Sıradaki hedeflerinin milli takımla birlikte İtalya'ya gitmek olduğunu söyleyen Hüsnü Çatalkaya, "Bunun yanında asıl hedefimiz, ülkemizde yapılacak 2024 Trisome Oyunları. Orada kadroda yer alıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek bizim en büyük hedefimiz." açıklamasını yaptı.



Mahmut'un sporculuk sürecini okulla birlikte yürüttüklerini dile getiren Çatalkaya, "Mezun olsa dahi bu sürece devam etmek istiyoruz. Burada Mahmut'un isteği ve çabası çok önemli. Bizim asıl hedefimiz şu anda 2024 ama 2028 ve 2032'ye kadar bu süreci sürdürmek istiyoruz. İnşallah bu süreçte Mahmut'un hem kendisini hem ülkemizi hem de Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunu güzel şekilde temsil etmesini sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



- "Artık eve tek başına gidebiliyor"



Mahmut'un yanı sıra 10 sporcusu daha olduğunu ve haftanın 7 günü düzenli antrenman yaptıklarını anlatan Hüsnü Çatalkaya, öğrencilerinin spora başladıktan sonra çok önemli yol kat ettiklerini belirterek, "Çocukların spora başladıktan sonra sadece öz güven değil, fiziksel becerileri, sosyal becerileri ve toplum içindeki davranışlarında olumlu anlamda önemli değişimler oluyor. Bununla beraber çocuk bedenini fark ettikçe öz güveni artıyor ve kendisini daha iyi ifade ediyor. Mahmut'ta bunu daha iyi görüyoruz. Artık eve kendi başına gidebiliyor. Toplu ulaşımı kullanabiliyor. Arkadaşlarıyla olan ilişkileri ve davranışlarında da önemli bir değişim yaşandı." ifadelerini kullandı.



Hüsnü Çatalkaya, amaçlarının milli takıma girip Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu vurguladı.



Mahmut'a özel bir beslenme programı hazırladıklarını da söyleyen Hüsnü Çataltaya, "Annesiyle sürekli iletişim halindeyiz. Mahmut'un kahvaltısı, öğle yemeği ve akşam yemeğini düzenliyoruz. Eskiden yediği hamurlu ürünleri kısıtladık ve daha çok protein ağırlıklı besleniyoruz. İnşallah daha iyi olup, daha düzenli şekilde devam edeceğiz. Her konuda bize öncülük eden Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı'mız Birol Aydın'a da katkıları için teşekkür ederiz." diyerek sözlerini tamamladı.





