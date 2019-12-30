Otomobilde 8 ayaktan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi belirlendi.Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 29 Şubat'ta Sarıkamış Rallisi ile başlayacak. Sezon 24-25 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.
2020 TOSFED Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi şöyle:
29 Şubat-1 Mart: Sarıkamış Rallisi / Kars
4-5 Nisan: Ege Rallisi / İzmir
25-26 Nisan: ESOK Rallisi / Eskişehir
16-17 Mayıs: Hitit Rallisi / Ankara
20-21 Haziran: Kocaeli Rallisi / Kocaeli
11-12 Temmuz: Yeşil Bursa Rallisi / Bursa
24-27 Eylül: WRC Türkiye Rallisi / Marmaris
24-25 Ekim: İstanbul Rallisi / İstanbul
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 29 Şubat'ta Sarıkamış Rallisi ile başlayacak. Sezon 24-25 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.
2020 TOSFED Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi şöyle:
29 Şubat-1 Mart: Sarıkamış Rallisi / Kars
4-5 Nisan: Ege Rallisi / İzmir
25-26 Nisan: ESOK Rallisi / Eskişehir
16-17 Mayıs: Hitit Rallisi / Ankara
20-21 Haziran: Kocaeli Rallisi / Kocaeli
11-12 Temmuz: Yeşil Bursa Rallisi / Bursa
24-27 Eylül: WRC Türkiye Rallisi / Marmaris
24-25 Ekim: İstanbul Rallisi / İstanbul