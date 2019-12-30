Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi açıklandı

Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimini içinde 24-27 Eylül'deki Dünya Ralli Şampiyonası da yer alıyor.

Kaynak: AA
Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi açıklandı
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30 Aralık 2019 16:47
Otomobilde 8 ayaktan oluşan Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2020 yılı takvimi belirlendi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, 2020 Türkiye Ralli Şampiyonası 29 Şubat'ta Sarıkamış Rallisi ile başlayacak. Sezon 24-25 Ekim'de İstanbul'da sona erecek.

2020 TOSFED Türkiye Ralli Şampiyonası takvimi şöyle:

29 Şubat-1 Mart: Sarıkamış Rallisi / Kars
4-5 Nisan: Ege Rallisi / İzmir
25-26 Nisan: ESOK Rallisi / Eskişehir
16-17 Mayıs: Hitit Rallisi / Ankara
20-21 Haziran: Kocaeli Rallisi / Kocaeli
11-12 Temmuz: Yeşil Bursa Rallisi / Bursa
24-27 Eylül: WRC Türkiye Rallisi / Marmaris
24-25 Ekim: İstanbul Rallisi / İstanbul

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