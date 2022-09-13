Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda kazanan belli oldu!

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası genel klasmanda şampiyon Onur Yıldırım oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nda kazanan belli oldu!
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13 Eylül 2022 00:50
Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası Erkekler Final Etabı müsabakaları sona erdi.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, final etabı, 9 top müsabakalarının ardından sona erdi.

İki disiplinde oynanan ve 3 gün süren müsabakalar sonunda Onur Yıldırım, genel klasmanda şampiyon oldu.

Müsabakalar sonunda sıramalar şu şekilde oluştu:

- 10 top erkekler sıralaması:

1 - Onur Yıldırım

2 - Sami Köylü

3 - İbrahim Vatansever

3- Erdi Demiroğlu

- 9 top erkekler sıralaması:

1 - Onur Yıldırım

2 - Saki KANATLAR

3 - Sami Köylü

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