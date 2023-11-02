Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası Ankara'da sona erdi

Türkiye Pool Bilardo Şampiyonası'nın 3. etabında erkekler 9 top disiplininde müsabakalar yapıldı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'daki Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Sami Köylü birinci oldu.
Saki Kanatlar ikinciliği, Baran Yıldırım ise üçüncülüğü elde etti.
Türkiye Bilardo Federasyonunun açıklamasına göre Ankara'daki Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Sami Köylü birinci oldu.
Saki Kanatlar ikinciliği, Baran Yıldırım ise üçüncülüğü elde etti.