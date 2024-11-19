Türkiye Pist Şampiyonası'nda sezon İstanbul Park'ta sona erecek

AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ve beşinci ayak yarışları, 23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Pist Şampiyonası'nda sezon İstanbul Park'ta sona erecek
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19 Kasım 2024 21:11
 AVIS 2024 Türkiye Pist Şampiyonası'nın dördüncü ve beşinci ayak yarışları, 23-24 Kasım tarihlerinde İstanbul Park'ta yapılacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun iki gününde de mücadele saat 11.00'de antrenman turları ile başlayacak.

Yarışların ardından süper ve maxi grupta birinciler belli olacak.

Halka açık olacak organizasyon kapsamında, otomobilseverlerin kendi araçlarıyla piste çıkabileceği "Track days" etkinliği de gerçekleştirilecek.

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