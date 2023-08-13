Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışlarının ikinci gününde "maxi" ve "süper" gruplarda yarışlar tamamlandı.
İzmir Park Yarış Pisti'ndeki organizasyonda maxi grupta 4, süper grupta 8 sporcu mücadele etti.
İkinci gün yarışlarında süper grupta birinciliği Ümit Ülkü, ikinciliği Metin Çalışkan, üçüncülüğü Azizhan Kaya elde etti.
Maxi grupta ise Barkın Pınar birinci, Gökhan Kellecioğlu ikinci, Seda Kaçan üçüncü oldu.
İzmir Park Yarış Pisti'ndeki organizasyonda maxi grupta 4, süper grupta 8 sporcu mücadele etti.
İkinci gün yarışlarında süper grupta birinciliği Ümit Ülkü, ikinciliği Metin Çalışkan, üçüncülüğü Azizhan Kaya elde etti.
Maxi grupta ise Barkın Pınar birinci, Gökhan Kellecioğlu ikinci, Seda Kaçan üçüncü oldu.