Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı'ndan İstanbul Akvaryum'a ziyaret

İstanbul Akvaryum, Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nı konuk etti.

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Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı'ndan İstanbul Akvaryum'a ziyaret
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04 Kasım 2020 15:03
 İstanbul Akvaryum, Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nı ağırladı. 

İstanbul Akvaryum'dan yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları için 1-10 Kasım'da kampa giren Paralimpik Yüzme Milli Takımı, İstanbul Akvaryum'u gezdi. 

Tokyo'da gerçekleştirilecek paralimpik oyunlara hazırlanan Milli Takım, 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum'da moral buldu.

17 tema ve 1 yağmur ormanından oluşan gezi güzergahını ziyaret eden Milli Takım, 24 Ağustos-5 Eylül 2021'de düzenlenecek Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.

 


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