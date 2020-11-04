Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı'ndan İstanbul Akvaryum'a ziyaret

İstanbul Akvaryum, Türkiye Paralimpik Yüzme Milli Takımı'nı ağırladı.İstanbul Akvaryum'dan yapılan açıklamaya göre, pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları için 1-10 Kasım'da kampa giren Paralimpik Yüzme Milli Takımı, İstanbul Akvaryum'u gezdi.Tokyo'da gerçekleştirilecek paralimpik oyunlara hazırlanan Milli Takım, 17 bin kara ve deniz canlısına ev sahipliği yapan İstanbul Akvaryum'da moral buldu.17 tema ve 1 yağmur ormanından oluşan gezi güzergahını ziyaret eden Milli Takım, 24 Ağustos-5 Eylül 2021'de düzenlenecek Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.