Türkiye Para Tekvando Şampiyonası Konya'da yapılacak

Türkiye Para Tekvando Şampiyonası, 28 Şubat Çarşamba günü Konya'da düzenlenecek.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonaya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Organizasyon K44 ve K41 sınıflarında beşer sıklette gerçekleştirilecek.
Şampiyonanın teknik toplantısı ile sporcu sınıflandırması, 27 Şubat'ta yapılacak.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre şampiyonaya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu ev sahipliği yapacak.
Organizasyon K44 ve K41 sınıflarında beşer sıklette gerçekleştirilecek.
Şampiyonanın teknik toplantısı ile sporcu sınıflandırması, 27 Şubat'ta yapılacak.