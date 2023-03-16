Türkiye para okçulukta da dünyada adını duyurmak istiyor

Türkiye, okçulukta uyguladığı "Okçuluk Federasyonu Milli Takımlar ve Altyapıda Gelişim Programı"nı para okçuluğu da adapte ederek, bu alandaki madalya sayısını arttırmayı hedefliyor.



Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, para okçuluğun 9 Kasım'da federasyonlarına alt branş olarak bağlandığını anımsattı.



Mevzuat çalışmaları ile okçuların lisans ve geçiş işlemlerini tamamladıklarını ifade eden Topaloğlu, para okçuluk sporcularının rahat etmeleri için altyapı düzenlemelerini yaptıklarını kaydetti.



2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda para okçuluk sporcularının 3 madalya kazandığını anımsatan Topaloğlu, "2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları'nda oyuncularımızın daha fazla madalya ile dönmeleri için çabalayacağız. Sporcularımızın başarılarını kendi disiplinimiz içerisinde yoğurup onları daha başarılı noktalara taşımak istiyoruz." dedi.



- "Yaş ortalamasını 40'lardan 20'lere indirmemiz gerekiyor"



Sporcuların bütün malzemelerini de çağa uygun hale getirerek yenileyeceklerini aktaran Abdullah Topaloğlu, "Paralimpik okçularımızın yaş ortalaması oldukça yüksek. Yaş ortalamasını 40'lardan 20'lere indirmemiz gerekiyor. Onların bize gelmesini beklemeyeceğiz, bu sporcuları biz arayıp bulacağız. İlk önceliğimiz olimpiyatlara kota almak, ikinci önceliğimiz de bütün illerde taramalar yaparak yaş ortalamamızı aşağıya çekmek." diye konuştu.



Mete Gazoz gibi yıldız okçuların çıkmasını sağlayan "Okçuluk Federasyonu Milli Takımlar ve Altyapıda Gelişim Programı"nı para okçulukta da uygulayacaklarına dikkati çeken Topaloğlu, "Eminim buradan da yıldız sporcular gelecek. Para okçulukta da Türkiye, okçulukta olduğu gibi dünyada sesini duyuracak." ifadelerini kullandı.



- Altyapı faaliyetleri başlayacak



Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, para okçuluk branşının odak noktalarında olduğunu söyledi.



Para okçulukta liderliğini yaptığı 6 kişilik bir antrenör grubuyla çalıştıklarını anlatan Ergin, şöyle konuştu:



"Sporcuların mevcut durumunun tespit edilmesi, ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bu doğrultuda mevcut elit sporcuların geliştirilmesi, daha sonrasında da altyapı faaliyetlerinin başlatılarak sporcu sayısının arttırılmasına yönelik projeyi başlattık. Nisan ayında ilk defa para okçulukta Türkiye sıralamasını ilan edeceğiz ve zirvede olan sporcuları milli takım sporcusu olarak belirlemiş olacağız. Çekya ve Hollanda'daki uluslararası yarışmalarda elde edeceğimiz puanlarla olimpiyat kotası almak istiyoruz. Performansımızı dünyadaki diğer sporcularla karşılaştırdığımızda avantajlı olduğumuzu görüyoruz. Türk okçuluğu olarak geçmişte okçulukta kazanmış olduğumuz başarıları para okçulukta da sürdürmek ve dominant bir takım elde etmek için çalışıyoruz."



Ergin, milli takımı belirledikten sonra uzun süreli kamplarda sporcuları hem fiziksel hem de psikolojik olarak disiplin altına almaya çalışacaklarını dile getirdi.









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