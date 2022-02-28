Türkiye, Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda 2. oldu

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda madalya sıralamasını ikinci tamamladı.



Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 40 ülkeden 200 sporcunun katıldığı organizasyon sona erdi.



Organizasyonda 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanan Türkiye, madalya sıralamasında ikinci basamakta yer aldı. Milli okçular bireyselde 1 altın ve 2 gümüş, takım müsabakalarında ise 2 altın ve 1 gümüş madalya elde etti.



Rusya Okçuluk Federasyonu Takımı ise 4'ü altın toplam 11 madalyayla birinci oldu.



Şampiyonada madalya kazanan milli okçular ise şöyle:



Altın: Yiğit Caner Aydın (W1 erkek bireysel), Yiğit Caner Aydın-Nihat Türkmenoğlu (W1 erkek çiftler), Sevgi Yorulmaz-Öznur Cüre (Makaralı yay kadın çiftler)



Gümüş: Nihat Türkmenoğlu (W1 erkek bireysel), Nil Mısır (W1 kadın bireysel), Nil Mısır-Fatma Danabaş (W1 kadın çiftler)





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