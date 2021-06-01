Türkiye olimpiyatlara umutla bakıyor

Karateden güreşe, cimnastikten haltere farklı branşlarda son dönemde uluslararası organizasyonlarda elde edilen başarılar, Tokyo Olimpiyatları öncesi umutları artırdı.



Türk sporu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan pandemi döneminde irtifa kaybetmedi.



Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle çalışmalarına devam eden milli sporcular, uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza attı.



Tokyo'da, 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlar öncesinde gelen madalya haberleri yüzleri güldürdü.



- Türkiye, karatede Avrupa'nın zirvesinde



Hırvatistan'ın Porec kentindeki Avrupa Karate Şampiyonası'nda 6 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda üst üste 4. kez ilk sırayı aldı.



Milli sporcular Serap Özçelik Arapoğlu, Ali Sofuoğlu, Eray Şamdan, Meltem Hocaoğlu Akyol, Uğur Aktaş ve Erkek Kata Milli Takımı altın madalya kazanırken, Kadın Kumite Milli Takımı ve Dilara Bozan gümüş, Eda Eltemur bronz madalya elde etti.



Türkiye'yi Tokyo Olimpiyatları'nda temsil edecek olan milli sporculardan Serap Özçelik Arapoğlu, Avrupa şampiyonalarında kariyerindeki 5. altın madalyasına ulaştı.



Karate Milli Takımı, Porec'te Avrupa şampiyonaları tarihindeki altın madalya rekorunu kırdı.



2013 yılında Macaristan'da ve 2017'de Kocaeli'de yapılan şampiyonalarda 4 altın madalya kazanan Türkiye, Hırvatistan'da 6 altın madalyaya ulaştı.



- Ayşe Begüm Onbaşı ilki yaşattı



Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.



19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki organizasyonda bireysel kadınlar kategorisinde 21.850 puanla kürsünün zirvesinde yer aldı.



Ayşe Begüm, böylece olimpik olmayan aerobik cimnastikte, büyükler kategorisinde organizasyon tarihinde Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı.



İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştirilen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'ndan ise milli sporcular iki madalyayla döndü.



Ferhat Arıcan, paralel bar aletinde 15.300 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Barfiks aletinde yarışan Adem Asil ise 13.766 puanla bronz madalya aldı.



- Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes



THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Barcelona'yı mağlup eden Anadolu Efes, şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.



Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında son finalist Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ilk şampiyonluğunu elde etti.



Adını basketbol tarihine yazdıran Anadolu Efes, Fenerbahçe'nin ardından Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ikinci Türk takımı oldu. Sarı-lacivertli takım, 2017'de kupayı müzesine götürmüştü.



Türkiye'nin kulüpler düzeyinde önemli başarıya ulaştığı basketbolda A Milli Erkek Takımı, 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde mücadele edecek.



- Rıza 10, Taha 8'inci kez Avrupa şampiyonu



Milli güreşçiler, Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nı 8 madalyayla tamamladı.



Türkiye'nin olimpiyatlardaki en önemli madalya umutlarından Rıza Kayaalp 10'uncu, Taha Akgül ise 8'inci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.



Grekoromen stilde Rıza Kayaalp altın, Ekrem Öztürk, Yunus Emre Başar ve Kerem Kamal gümüş, Murat Fırat bronz madalyanın sahibi oldu.



Grekoromen stil 130 kilo finalinde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 3-1 yenen Rıza Kayaalp, kariyerindeki 10. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. En fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Türk sporcu unvanının sahibi olan Rıza, kendisine ait rekoru geliştirdi.



Milli takım, erkekler serbest stil müsabakalarında ise 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı. Bu kategoride Taha Akgül ve Süleyman Atlı altın, Süleyman Karadeniz gümüş madalyayı boynuna taktı.



2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran milli güreşçi Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. kez Avrupa'nın zirvesinde yer aldı. Taha, Avrupa güreş tarihinde serbest stilde en fazla Avrupa şampiyonu olan güreşçi unvanının da sahibi oldu.



- Avrupa Halter Şampiyonası'nda 17 madalya



Milli halterciler, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 17 madalya kazandı.



Şampiyonada altın madalyalar Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmailov'dan geldi.



Erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti. Milli halterci, silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın sahibi oldu.



Özbekistan'daki Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanan 20 yaşındaki Muhammed Furkan, şampiyonada elde ettiği puanlarla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı garantiledi.



Milliler, Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 6 altın, 6 gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalyaya ulaştı.



Müsabakalar sonrasında ülke sıralamasında Kadın Milli Takımı, 17 yıl aradan sonra bir ilki gerçekleştirerek 672 puanla birinci sırayı elde etti.



- Hakan Reçber'den Avrupa şampiyonluğu



Milli tekvandocular, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndan biri altın 5 madalyayla ayrıldı.



Erkekler 63 kiloda kürsünün ilk basamağında yer alan Hakan Reçber, büyüklerde kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşadı.



Sofya'da kadınlar 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 57 kiloda Hatice Kübra İlgün gümüş, 62 kiloda İrem Yaman ve 67 kiloda Nur Tatar, bronz madalya kazandı.



Yine Bulgaristan'da yapılan Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde Türkiye'yi temsil eden Hakan Reçber, kota almayı da başardı.



Hakan Reçber'in kazandığı kotayla tekvandoda Türkiye'yi temsil edecek sporcu sayısı 5'e yükseldi. Daha öncesinde kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 57 kiloda Hatice Kübra İlgün, 67 kiloda Nur Tatar ve +67 kiloda Nafia Kuş, olimpiyatlara katılmaya hak kazanmıştı.



- Paralimpik yüzücülerden 6 madalya



Türkiye, Portekiz'in Madeira Adası'nda düzenlenen 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nı 6 madalyayla tamamladı.



Milli sporculardan Sevilay Öztürk 2 gümüş ve 2 bronz, Sümeyye Boyacı ise 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.



- Bakan Kasapoğlu: "Sporcularımız olimpiyatlarda bizleri gururlandıracak"



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AA muhabirine, milli sporcuların elde ettiği başarılı sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz, ülke olarak sporda pandemi dönemini adeta fırsata çevirdik. Gerek bakanlığımızın federasyonlarla, sporcularımızla ciddi iletişimi, gerek sporcularımızın hassasiyeti bu sürecin bir fırsata dönüşmesini sağladı." değerlendirmesinde bulundu.



Bu yaz hem olimpiyatların hem de Avrupa Futbol Şampiyonası'nın düzenleneceğini hatırlatan Kasapoğlu, şöyle devam etti:



"Son günlerde cimnastikten güreşe, karateden yüzmeye aldığımız sonuçlar, son olarak Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi şampiyonluğu bizleri gururlandırdı, mutlu etti. İnanıyorum ki pek çok branşta sporcularımız, olimpiyatlarda bu yıl bizleri gururlandıracak. Onun ötesinde bu yaz bir de Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri var. Dolayısıyla orada da milli takımımızı yalnız bırakmayacağız, maçlarında onların yanında olacağız. Ben sporcularımıza inanıyorum."



Bakan Kasapoğlu, "Biz, tüm bu alınan sonuçları, gelen madalyaları öncü başarılar olarak görüyoruz. Daha büyük başarılar inanıyorum ki çok kısa vadede gelecek. Spora yaptığımız yatırımın, verilen emeğin karşılığını alacağız." diyerek sözlerini tamamladı.



