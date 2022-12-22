Türkiye Okçuluk Federasyonu 2023 faaliyet programını açıkladı

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2023 yılı taslak faaliyet programını duyurdu.



Federasyonun internet sitesinden ilan edilen faaliyet programına göre, Salon Avrupa Şampiyonası 14-19 Şubat tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek.



Türkiye, Dünya Kupası'nın ilk ayağına da ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nda 1. ayak yarışmaları, 18-23 Nisan tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.



Türkiye şampiyonaları ise açık hava sezonunda 6-10 Eylül'de Antalya'da, salonda ise 6-10 Aralık'ta İzmir'de yapılacak.



Açık Hava Dünya Şampiyonası da 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.



Para okçuluk faaliyet programı



Türkiye Okçuluk Federasyonu, bünyesine dahil edilen para okçuluk branşının 2023 geçici faaliyet programını da açıkladı.



Buna göre, para okçulukta Dünya Şampiyonası 17-23 Temmuz'da Çekya'nın Pilsen kentinde, Avrupa Şampiyonası 14-20 Ağustos'ta Hollanda'nın Rotterdam kentinde, Türkiye Şampiyonası ise 4-5 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilecek.





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