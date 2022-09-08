Türkiye Offroad Şampiyonası'nda 5. ayak başlıyor

Petlas 2022 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayağı, 9 Eylül Cuma günü Sakarya'da başlayacak.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, organizasyon 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla, ICRYPEX ana sponsorluğunda 9-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.



Yarın Sakarya Kent Meydanı-Spor Ada Tesisleri'nde gerçekleştirilecek seremoni ile başlayacak organizasyonda, 30 araç ve 60 sporcu 10 Eylül Cumartesi günü saat 9.00'dan itibaren Kömürlük köyünde yer alan mukavemet etabını 4 kez geçecek.



Sporcular, 11 Eylül Pazar günü ise Karaköy'de yer alan Spor Ada Tesisleri'ndeki seyirci etabını üçer kez geçecek. Organizasyon, saat 18.00'deki ödül töreniyle tamamlanacak.





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