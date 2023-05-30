Türkiye Offroad Şampiyonası heyecanı başlıyor

2023 Türkiye Offroad Şampiyonası, Kızılcahamam Offroad Park'ta 3-4 Haziran'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Offroad Şampiyonası heyecanı başlıyor
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30 Mayıs 2023 19:20
Son güncelleme 30 Mayıs 2023 19:22
PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası, Kızılcahamam etabıyla start alacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kızılcahamam Offroad Park'ta 3-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek sezonunun ilk yarışında, 22 araçta 44 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon 3 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da Kızılcahamam Belediyesi önünden start seremonisi ile başlayacak. İlk gün ekipler Kızılcahamam Offroad Park'ta oluşturulan Sefa Tanrıverdi etabında, 4 Haziran Pazar günü ise saat 09.45'ten itibaren yine Kızılcahamam Offroad Park'ta bu kez ANDOFF etabında kozlarını paylaşacak.

Organizasyon saat 19.00'da Kızılcahamam Kaymakamlığı önünde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

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