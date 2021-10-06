Türkiye-Norveç maçını Felix Brych yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 8 Ekim Cuma günü Norveç'i konuk edeceği karşılaşmada Alman hakem Felix Brych görev alacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Brych yönetecek.



Brych'in yardımcılıklarını Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tobias Reichel olacak.



Maçta aynı ülkeden Marco Fritz, Video Yardımcı Hakem (VAR), Christian Gittelmann ise Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak görev alacak.



