Türkiye'nin yüz akı: Şeyma Hemşire

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Gaziantep'teki bir hemşirenin kahramanlık anlarını paylaştı. Fedakar hemşirenin deprem esnasında kaçmak yerine hasta çocukları kurtarma çabası, kamera görüntülerine anbean yansıdı.

Haber; DHA
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Türkiye'nin yüz akı: Şeyma Hemşire
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13 Şubat 2023 10:17
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem esnasında Gaziantep'te bir hemşirenin kaçmak yerine hasta çocukları kurtarma çabasının görüntülerini paylaştı.

DHA'nın aktardığı habere göre; deprem sırasında hemşirenin servise koşarak kucakladığı çocuğu binanın dışına çıkarması görüntülerde yer aldı.

"ARKADAŞLARIMIZ CANLARI PAHASINA ÇOCUKLARI KURTARDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem esnasında İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli bir hemşirenin hasta çocukları kurtarma görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca paylaşımında, "Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesinde görevli arkadaşlarımız deprem anında canları pahasına hasta çocuklarımızı kurtardı. Bunun başka hastanelerimizde de çok örneği var. Daha ilk anda deprem illerine koşmaya başlayan insanlarımız da aynı şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.

Görüntüde sarsıntı devam ederken hemşirenin dış kapının aksine servise koşarak kucakladığı çocuğu bina dışına çıkarması yer aldı. 

 
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