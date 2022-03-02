Türkiye'nin yeni umudu: Umut Bozok

Eren Derdiyok, Koita, Diagne, Thiam gibi golcülerden üst düzey fayda alarak Süper Lig'in devlerine satan Kasımpaşa'da bu kez gözde olan isim Umut Bozok oldu.



Sezon başında Fransa'dan transfer edilen gurbetçi forvet tam 12 kez fileleri havalandırıp tüm dikkatleri üzerine çekti. Yerli sayısının artacağı gelecek sezonu planlamaya başlayan birçok kulübün şimdiden Kasımpaşa'nın kapısını çaldığı ifade edildi.



Fenerbahçe karşısında da gol atamamasına karşın etkili bir performans ortaya koyan Umut Bozok, maçı izleyen A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan da tam not aldı. Bir süredir form grafiği yakından takip edilen Umut Bozok'un Portekiz'le oynanacak maç öncesinde A Milli Takım aday kadrosunda yer alacağı ifade edildi.



Trezeguet gibi!



Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma kazandırılan Umut Bozok'un bonservisini kısa süre içerisinde almaya hazırlanan Kasımpaşa sonrasında ise anlaştığı bir kulübe satışını gerçekleştirecek. Lacivert-Beyazlılar, daha önce Trezeguet'yi de aynı şekilde satmıştı.



