Türkiye'nin rekortmen özel sporcuları Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Türkiye Down Sendromlular Atletizm ve Masa Tenisi milli takımları, 19-24 Haziran'da Çekya'da düzenlenecek Dünya Down Sendromlular Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere Çorum'da kamp yapıyor.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunca organize edilen kampta 11 Down sendromlu atletizm sporcusu Akkent Mahallesi'ndeki spor kompleksinde, 4 Down sendromlu masa tenisi sporcusu da Çorum Belediyesinin masa tenisi tesislerinde şampiyonaya hazırlanıyor.



Çorum Belediyesinin ev sahipliğinde İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ulaşım ve saha desteğiyle 14 Haziran'da başlayan kampta günde çift antrenman yapan sporcular, 19 Haziran'da sona erecek kampın ardından Çekya'ya gidecek.



Down Sendromlular Atletizm Milli Takım Antrenörü Leman Elmas, AA muhabirine, milli takımda daha önce dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazanan ile bazı branşlarda rekor sahibi sporcuların yer aldığını söyledi.



Çekya'dan da derecelerle dönmeyi beklediklerini dile getiren Elmas, "Bu sene de dünya şampiyonasında hedefimiz, rekorlarımızı geliştirmek ve başarılarımıza yenisini eklemek. Sporcularımız 100 metre, 200 metre, 300 metre, uzun atlama, gülle atma, cirit atma, disk atma gibi farklı branşlarda yarışacak." dedi.



Down Sendromlular Atletizm Milli Takım Antrenörü Mehmet Ali Kurt da 5 kadın, 6 erkek olmak üzere 11 sporcu ile 5 antrenörden oluşan ekibin verimli bir kamp dönemi geçirdiğini anlattı.



Atletizmde 5 altın, 2 gümüş madalya ile triatlonda dünya rekoru sahibi özel sporcu Emirhan Akçakoca ise bu yıl da yeni madalyalar, yeni rekorlar kırmak için çok çalıştığını ifade etti.



Rekortmen özel sporcu Dilara Çelik de gittiği her şampiyonadan madalyalarla döndüğünü, disk atma, gülle atma ile 800 metre koşuda dünya rekoru sahibi olduğunu anlattı.



Zorlu bir şampiyonaya hazırlandıklarının altını çizen Dilara, "Antrenörümün verdiği emeklerin gelişimimde çok büyük etkisi oldu. Yine üç branşta rekor bekliyorum. Yürüyüşten de rekor bekliyorum." diye konuştu.



Ali Topaloğlu da Çekya'dan kendi rekorlarını kırarak dönmek istediğini belirtti.



Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Masa Tenisi Teknik Kurul Üyesi Fatma Üyük ise Çorum, Antalya, Kırklareli ve Samsun'dan 2 kadın, 2 erkek sporcuyla şampiyonaya hazırlandıklarını aktardı.



Ortamlarının çok güzel olduğunu vurgulayan Üyük, "Çocuklarımız burada olmaktan son derece mutlu. Tesisteki diğer sporcu partnerlerimizle antrenman yapıyoruz." dedi.



Down Sendromlular Masa Tenisi Milli Takım Antrenörü Kemal Yaşkafa ise sporcuların şampiyonada ferdi, takım, çift ve miks branşlarında yarışacağını söyledi.



Geçen yıl İtalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kadın takımlarının Avrupa ikincisi, erkek takımlarının da dördüncüsü olduğunu anlatan Yaşkafa, "Bir sene öncesinde erkek takımımız Avrupa üçüncüsü, kızlarımız Avrupa şampiyonu oldu. Her turnuvaya başarılı şekilde gidip geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





