Türkiye'nin rakibi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki rakibi bugün belli oldu. Ay-Yıldızlı takım, Portekiz ile eşleşti.
A Milli Takım, Portekiz'i geçmesi halinde İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle sahasında oynayacak.
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.
A YOLU
İskoçya - Ukrayna
Galler - Avusturya
B YOLU
Rusya - Polonya
İsveç - Çekya
C YOLU
İtalya - Makedonya
Portekiz - Türkiye
PORTEKİZ NASIL PLAY-OFF'A KALDI?
EURO 2016 ve 2019 Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz, Sırbistan'ın gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşadı. 35 yaşındaki Cristiano Ronaldo, mutlaka Katar biletini almak istiyor. Teknik direktör Fernando Santos, "Katar'a gidemezsek görevi bırakacağım" dedi.
A Milli Takım, Portekiz'i geçmesi halinde İtalya - Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle sahasında oynayacak.
Play-off'ta karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanacak. Yarı finalde seri başı takımların ev sahibi avantajı olacak. Finale kalacak 6 takımdan 3'ü ise Avrupa'dan Katar'a gidecek son ülkeler olacak.
Play-off'larda yarı final maçları 24 Mart, final maçları ise 29 Mart'ta yapılacak.
A YOLU
İskoçya - Ukrayna
Galler - Avusturya
B YOLU
Rusya - Polonya
İsveç - Çekya
C YOLU
İtalya - Makedonya
Portekiz - Türkiye
PORTEKİZ NASIL PLAY-OFF'A KALDI?
EURO 2016 ve 2019 Uluslar Ligi şampiyonu Portekiz, Sırbistan'ın gerisinde kalarak hayal kırıklığı yaşadı. 35 yaşındaki Cristiano Ronaldo, mutlaka Katar biletini almak istiyor. Teknik direktör Fernando Santos, "Katar'a gidemezsek görevi bırakacağım" dedi.