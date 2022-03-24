Türkiye'nin Portekiz maçı kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımımız'ın Portekiz maçı kadrosu açıklandı. Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok, Portekiz kadrosunda yer almadı.
A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin
Orta Saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür
Forvet: Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Enes Ünal, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu
A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin
Orta Saha: Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Orkun Kökçü, Abdülkadir Ömür
Forvet: Cengiz Ünder, Serdar Dursun, Enes Ünal, Burak Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu