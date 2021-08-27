Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 35'e yükseldi

Tokyo 2020'de madalya sayısı 12'ye yükselen Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı ise 35 oldu.

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 35'e yükseldi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 12'ye yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 35 yaptı.

Tokyo 2020'nin yedinci gününde atıcılıkta kadınlar 10 metre havalı tabanca P2 sınıfında Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Ayşegül'den önce masa tenisinde Abdullah Öztürk altın madalya, okçulukta Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi ile Nihat Türkmenoğlu gümüş madalya, masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Zeynep Çelik, Recep Çiftçi, halterde Besra Duman, yüzmede Sevilay Öztürk ve okçulukta Bahattin Hekimoğlu bronz madalya elde etti.

Japonya'da 1 altın, 3 gümüş, 8 bronz olmak üzere 12 madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la almıştı.

Türkiye'nin şu ana dek paralimpik oyunları tarihinde aldığı 7 altın, 9 gümüş ve 19 bronz madalyanın dağılımı şöyle:

Oyunlar Altın Gümüş Bronz Toplam
2004 Atina 1 - 1 2
2008 Pekin 1 - 1 2
2012 Londra 1 5 4 10
2016 Rio 3 1 5 9
2020 Tokyo (Devam ediyor) 1 3 8 12
TOPLAM 7 9 19 35
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