Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi

Tokyo 2020'de madalya sayısı 7'ye yükselen Türkiye'nin oyunlar tarihindeki madalya sayısı ise 30 oldu.

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 7'ye yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 30 yaptı.

Tokyo 2020'nin beşinci gününde okçuluk makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Daha önce masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve halterde Besra Duman, bronz madalya almıştı.

Japonya'da bir gümüş, 6 bronz madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la elde etti.

Türkiye'nin şu ana dek paralimpik oyunları tarihinde aldığı 6 altın, 7 gümüş ve 17 bronz madalyanın dağılımı şöyle:

Oyunlar Altın Gümüş Bronz Toplam
2004 Atina 1 - 1 2
2008 Pekin 1 - 1 2
2012 Londra 1 5 4 10
2016 Rio 3 1 5 9
2020 Tokyo (Devam ediyor) - 1 6 7
TOPLAM 6 7 17 30
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