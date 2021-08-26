Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 30'a yükseldi

Oyunlar Altın Gümüş Bronz Toplam 2004 Atina 1 - 1 2 2008 Pekin 1 - 1 2 2012 Londra 1 5 4 10 2016 Rio 3 1 5 9 2020 Tokyo (Devam ediyor) - 1 6 7 TOPLAM 6 7 17 30

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 7'ye yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 30 yaptı.Tokyo 2020'nin beşinci gününde okçuluk makaralı yay karışık takımda Öznur Cüre-Bülent Korkmaz ikilisi, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.Daha önce masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan, Kübra Korkut, judoda Recep Çiftçi, Zeynep Çelik ve halterde Besra Duman, bronz madalya almıştı.Japonya'da bir gümüş, 6 bronz madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la elde etti.Türkiye'nin şu ana dek paralimpik oyunları tarihinde aldığı 6 altın, 7 gümüş ve 17 bronz madalyanın dağılımı şöyle: