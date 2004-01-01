Türkiye'nin olimpiyatta 12. günü nasıl geçti?

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 12. gününde Türk sporcular mücadelelerini tamamlarken, iki kadın boksör Busenaz Sürmeneli ve Buse Naz Çakıroğlu finale yükseldi.



Boksta iki Türk kadın sporcu final için ringe çıktı. Günün ilk maçında 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Çin Taipeisi'nden Hsiao-Wen Huang ile yarı finalde karşı karşıya geldi.



İlk rauntta iyi bir performans gösteren ve 5 hakemin de tam puanını alan Buse Naz, ikinci rauntta da 5 hakemin 3'ünden fazla puan elde etti. Son rauntta da üstünlüğünü koruyan milli boksör, rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.



Günün ikinci yarı final mücadelesinde ise 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finalde Hint sporcu Lovlina Borgohain'in karşısına çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta da hakemlerin 10'ar puanını alan Busenaz, son rauntta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak için adını finale yazdırdı.



A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde elendi



Türkiye'yi ekipler düzeyinde temsil eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde oyunlara veda etti.



Çeyrek finalde Güney Kore ile karşı karşıya gelen milliler, çekişmeli maçtan galip ayrılmayı başaramadı. İlk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçen milli takım, 17-25 ve 26-28 ile üst üste iki seti vererek 2-1 geriye düştü. Dördüncü seti 25-18 kazanan milli takım skorda 2-2 beraberliği sağlarken final setini 13-15 yitirdi ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.



Milli takım bu sonuçla yarı final şansını yitirdi.



Süleyman Atlı ve Osman Göçen elendi



Güreşte erkekler serbest stilde maçlar başlarken Türk sporcular Osman Göçen ve Süleyman Atlı elendi.



86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, son 16 turunda Japon Sohsuke Takatani'yi eleyerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Artur Naifonov'a yenilen milli sporcu, rakibinin finale çıkmayı başaramaması sonrası oyunlara veda etti.



Süleyman Atlı ise 57 kilo son 16 turunda İranlı Reza Atrinagharchi'ye yenildi. Milli sporcu, İranlı güreşçinin finale çıkamamasıyla oyunlardan elendi.



Deniz ve Ateş Çınar kardeşler yelkende yarışları tamamladı



Yelkende erkekler 470 sınıfında Türkiye'yi temsil eden Deniz-Ateş Çınar kardeşler de oyunları tamamladı.



Madalya mücadelesine çıkan milli sporcular, 10 teknenin mücadele ettiği yarışta 10. olarak oyunlara veda etti.



Eşref Apak çekiç atmada 9. oldu



Türk sporcular adına günün son mücadelesini çekiç atmada yapan Eşref Apak, finalde 9. oldu.



Atina 2004'te gümüş madalya kazanan 39 yaşındaki milli atlet, Tokyo 2020'de finale kadar geldi. Tokyo 2020 ile üst üste 5. olimpiyatına katılan milli sporcu, finalde yarışan 12 atlet arasında 9. sırada yer alarak oyunlara veda etti.



