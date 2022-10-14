Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemlerinden Sema Tokat Ünsal vefat etti

Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemlerinden Sema Tokat Ünsal, 77 yaşında vefat etti.

Haber; AA
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Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemlerinden Sema Tokat Ünsal vefat etti
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14 Ekim 2022 17:05
Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemlerinden Sema Tokat Ünsal, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yayımlanan taziye mesajında, "Kadın hakemliğinin öncülerinden biri olan Sema Tokat Ünsal'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Sema Tokat Ünsal'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." denildi.

 

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