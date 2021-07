Türkiye'nin gururu kadın sporcular: Yasemin Adar

Kariyerinde 4 Avrupa ve 1 dünya şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon olarak adını bir kez daha Türk güreş tarihine "altın" harflerle yazdırmak istiyor.



Kadın güreşinin sembol ismi haline gelen Yasemin Adar, Türkiye'ye adını 2016'da Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda duyurdu. Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, organizasyon tarihinde Türkiye'ye kadınlarda ilk altın madalyayı kazandırdı.Türk kadın güreşinde yeni bir sayfa açan Yasemin, bu şampiyonlukla da yetinmedi ve üst üste 4 kez adını Avrupa'nın zirvesine yazdırdı.



Türk kadın güreşine öncülük eden 29 yaşındaki Yasemin, Avrupa'nın yanı sıra dünyanın da zirvesine çıkmayı başardı. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da bir ilke imza attı. Milli sporcu, dünya şampiyonu ilk kadın Türk güreşçi oldu.



"İlklerin kadını" Yasemin Adar, Tokyo Olimpiyatları'nda da zirvede yer alarak yeni bir başarıya imza atmayı hedefliyor.



Yasemin Adar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kariyerinde sadece olimpiyat şampiyonluğunun eksik olduğunu belirtti.



Öne çıkan başarılarını sıralayan Yasemin, "Üst üste dört yıl Avrupa şampiyonu oldum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk dünya şampiyonu kadın güreşçiyim. Aynı zamanda İslam Oyunları ve Akdeniz Oyunları şampiyonluklarım var. Sadece olimpiyat şampiyonluğum eksik. Tokyo Olimpiyatları'nda da ülkemi en iyi şekilde temsil edip altın madalyayı almak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Yasemin, her zaman zirvede olmayı hedeflediğinin altını çizerek, şunları söyledi:



"Şu anki zirve tabii ki olimpiyatlar. Çünkü dört yılda bir yapılıyor. Benim de hedefim her zaman zirvede kalıp olimpiyatlarda altın madalya kazanmak. Birçok şampiyonluk elde ettim ama sadece bir şampiyonluk elde edemedim. Dört yılda bir yapılan olimpiyatlarda, Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın güreşi adına alınmamış şampiyonluğu almak istiyorum."



- "Milli formayı giymek büyük bir sorumluluk"



Milli formayı giymenin büyük sorumluluk getirdiğinin altını çizen Yasemin, "83 milyonu tamamen arkamızda hissediyoruz. Bu bizim için çok büyük bir sorumluluk. Çünkü biz her zaman bayrağımıza olan saygımızdan dolayı hep zirvede olmasını istiyoruz. İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. O yüzden mili formanın değeri çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



Yasemin, hayatının merkezinde tamamen sporun bulunduğuna değinerek, "Hayat biçimin, yaşam felsefem spor üzerine kurulu. Sporsuz bir hayat düşünemiyorum." şeklinde görüş belirtti.



Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi, gençlere tavsiyeler de bulundu.



Yasemin Adar, "Mutlaka spor yapmalarını öneriyorum. Kötü alışkanlıklardan uzak durmak, sağlıklı bir yaşam, formda ve zinde kalabilmek için mutlaka spor yapsınlar." diye konuştu.