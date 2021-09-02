Türkiye'nin en zorlu kaya rotalarından birini 14 yaşında tırmandı

Çeşitli zorluktaki kaya rotalarında tırmanmayı 8 yaşında babasından öğrenen Ege Duman, zamanla bu sporu profesyonel olarak yapmaya karar verdi.



Sürekli kendisini geliştirmek için çalışan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen antrenmanlarını aksatmayan Ege, 10 gün önce Niğde, Kayseri ve Adana illeri sınırındaki Aladağlar Milli Parkı içerisindeki Kazıklıali Vadisi'nde bulunan ve yüksek zorluk dereceli tırmanış olarak bilinen 8b+ (UIAA 10+) "Turbo Dizel" rotasını tamamladı.



Ege'nin bu başarısı, Türkiye'de bu yaştaki bir sporcu için en yüksek zorluk dereceli tırmanış olarak kayıtlara geçti.



- "Bu benim için sporun dışında bir terapi"



Ege, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaya tırmanışının heyecan verici ve eğlenceli bir spor olduğunu söyledi.



Tırmanırken kendini özgür hissettiğini belirten Ege, "Bu benim için sporun dışında bir terapi. Kendimi sürekli geliştirmek istiyorum." dedi.



Yüksek zorluk dereceli tırmanış olarak bilinen "Turbo Dizel" rotasını tamamladığını dile getiren Ege, "Aklımda hep bir adım ileriye gitmek var. Son dönemde olimpiyatlara dahil edilen spor tırmanış branşında yarışmak istiyorum. 2024 Paris Olimpiyatları'nda kürsüye çıkıp İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.



-"Genç sporcuların desteklenmesine önem veriyoruz"



Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar da sporcunun başarısıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Ege'nin Kazıklıali Vadisi'nde yaptığı bu tırmanış, ülkemizde bu yaştaki bir sporcu için tırmanılan en yüksek zorluk dereceli tırmanış olarak kayıtlara geçti. Başta sporcumuz Ege olmak üzere Yeti Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkan ve yöneticileri ile antrenörlerini tebrik ederim. Genç sporcuların desteklenmesi ve başarılarının öne çıkarılmasına özel olarak önem veriyoruz. Tırmanış seviyelerinin ülkemizde yükselmesi ve genç sporcuların teşvik edilmesi gerekiyor."



- "Kayadaki bu başarısını olimpik branş spor tırmanışa taşıması gerekiyor"



Yeti Dağcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Sebahattin Özden ise tırmanış camiasındaki bakış açısını değiştirmek için çalıştıklarını, bu doğrultuda kulüplerine gelecek vadeden sporcuları kazandırmak için arayış içerisinde olduğunu ifade etti.



Bir arkadaşının tavsiyesiyle sporcu Ege Duman'ı gözlemlemeye başladıklarını dile getiren Özden, ailesi ve antrenörüyle yapılan görüşmeler sonunda sporcuyu kulüplerine kazandırdıklarını aktardı.



Ege'nin yaptığı antrenmanlarda yüksek zorluk dereceli rotaları çalıştığı bilgisini veren Özden, şunları kaydetti:



"Bir gece bana 8b+ zorluk dereceli Turbo Dizel rotasını tamamladığını söyleyince bütün programımı iptal ederek Ege'nin yanına gittim. Ege'deki kararlılık ve çaba görülmemiş şey. İnanıyorum ki Ege, bir gün bir insanın tırmandığı en yüksek dereceyi tırmanarak, dünya çapında başarı elde edecek. Şimdi Ege'nin kayadaki bu başarısını olimpik branş spor tırmanışa taşıması gerekiyor. Bu sebeple hem Ege hem ailesi hem de kulüp olarak hazırlıklara başladık. Bu sezonki tüm yarışmalara katılıp, dereceler elde etmek istiyoruz. Kısmet olursa Ege, 2024 ya da 2028 olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek ve hatta madalya elde edecek."



