Türkiye'nin en iyi drift pilotları Bursa'da buluşacak

Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift'te heyecan Türkiye'ye taşınıyor.

Haber; Basın Bülteni
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Türkiye'nin en iyi drift pilotları Bursa'da buluşacak
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09 Ağustos 2021 11:05
Türkiye'nin en iyi drift pilotları Bursa'da amansız bir mücadele için bir araya geliyor. Red Bull Car Park Drift Serisi'nin 2021 sezonundaki yedinci yarışı Türkiye'de gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı 20 yarışçı, güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.

Büyük heyecana sahne olacak yarışın Türkiye Finali, 29 Ağustos Pazar günü Bursa Yunuseli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Biletler satışa çıktı

TOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonda birbirinden hızlı yarışçılar hünerlerini sergilerken, seyirciler de bu aksiyonun sonuna kadar keyfini çıkaracak. Organizasyonun biletleri ise 6 Ağustos'ta biletx.com üzerinden satışa çıktı.


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