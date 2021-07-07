Türkiye'nin dört denizini yelkenliyle hiç durmadan aştı

Türkiye'nin dört denizini hiç durmadan yelkenli teknesiyle geçen Tolga Pamir, zorlu parkuru tamamlayan ilk sporcu olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor.



Artvin'in Hopa ilçesinden başlayıp, sadece rüzgar ve yelkeniyle Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz'i aşarak İskenderun'a ulaşan Tolga Pamir, tek başına geçirdiği 16 günlük zorlu yolculuğu AA muhabirine anlattı.



Tolga Pamir, dünyada birkaç ünlü açık deniz solo yarışçısı olduğunu ve kendisinin 17 yıldır bu yarışlarda Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.



Manş Denizi, Atlantik, İngiltere ve İrlanda turu gibi farklı yarışmalara katıldığını belirten yelken sporcusu, şöyle konuştu:



"Aslında Türk denizi kıyılarını aşarken hedefim, 'Denizlerin Everesti' olarak adlandırılan solo dünya turu yarışına hazırlanmaktı. Fransa'dan başlayıp, Ekvator çizgisini geçip, Ümit Burnu, Avusturalya'nın altından tekrar Güney Amerika ve tekrar başladığı noktada biten bir dünya turu yarışı. Bu yarış için hazırlanıyordum aslında. Ülkemizde ne yazık ki bu branşın gelişmemesi, yapılmıyor olması kafamda soru işareti bırakan şeylerden birisiydi. Bunula ilgili Türkiye Yelken Federasyonuyla irtibata geçtim. Başkan Özlem Akdurak ve diğer ekip böyle bir projenin açık deniz yelkenciliği branşının gelişimi için önayak olabileceğine inandık. Türkiye turu rekoru kırıldı."



Yelken sporcusu, birçok denizi gezdiğini ancak Türkiye'nin kıyılarını daha önce bu kadar tanıma fırsatı bulamadığını dile getirdi.



- "Keşke daha fazlasını yapabilsek"



Türkiye'nin çok güzel deniz ve kıyılara sahip olduğunu vurgulayan Tolga Pamir, "Yurt dışında birçok denize gidiyorsunuz ancak kendi ülkenizi tanımıyorsunuz. Kendime sorduğum birinci soru buydu. 'Bu konuda neden daha ileriye gitmek istiyoruz?' dersek, katılmayı düşündüğüm yarışı gerçekleştiren 16 ülke var. Neden 17'ncisi Türkiye olmasın? Bu yarışı gerçekleştirmiş yarışmacıların, sporcuların rakamı şu anda dünyanın yörüngesine çıkmış astronotların neredeyse 5'te 1'ine sahip. Gerçekten çok zorlu bir yarış. Tek başınıza hiç durmadan dünyanın etrafını dolaşıyorsunuz. Ülkemizdeki bu tarz organizasyon, yeni bir başlangıçtı. Keşke daha fazlasını yapabilsek." açıklamasında bulundu.



Son yolculuğunda Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz olmak üzere dört denizi gezme şansı bulduğunu, parkurun beklediğinden 4 gün fazla sürdüğünü belirten Tolga Pamir, şunları kaydetti:



"Karadeniz, hiç beklemediğim kadar yunuslarla dolu ve yemyeşil bir kıyı şeridi sunarken, Marmara, Boğazlar, Çanakkale, iki kıtayı birbirine bağlayan nokta... Anılarıyla, şehitleriyle insanda apayrı duygular yaratan bölgeler. Daha sonra Ege ve adalarda da farklı bir havanın içine giriyorsunuz. Doku çok farklı. Son olarak Akdeniz, ben burayı daha önce bu kadar tanımıyordum. Bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Her seferinde hava durumunda beklemediğiniz sürprizler yaşanıyor. Bu dört deniz arasında Akdeniz en zoruydu fakat bin 500 deniz milinde tek fark ettiğim şey şu; çok yalnızdım. Tek bir yelken yok. Neden bu denizlerimizi kullanmıyoruz? Bu dört denizi doya doya kullanabilmek, bunlardan faydalanabilmek, çok değerli bence."



