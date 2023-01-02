Türkiye, motosiklet sporlarında 3 önemli şampiyonaya ev sahipliği yapacak

Motosiklet sporlarında uluslararası 3 önemli şampiyona, Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, motosiklet sporlarında 3 önemli şampiyonaya ev sahipliği yapacak
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02 Ocak 2023 16:51
Motosiklet sporlarında uluslararası 3 önemli şampiyona, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, 10-12 Mart tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek.

Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, 19-21 Mayıs tarihlerinde Afyonkarahisar'da yapılacak.

Motosiklet sporlarında en önemli organizasyonlardan biri Dünya Motokros Şampiyonası ise yine Afyonkarahisar'da 1-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

 
 
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