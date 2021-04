Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Uçar, milli sporcuların performansından memnun

TMF Başkanı Uçar, dünyayı bir yıldır etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 2021 sezonunda milli motosikletçilerin hazırlıklarını ve yarışlarını AA muhabirine değerlendirdi.



AK Parti Sakarya Milletvekili ve TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun koordinesinde birbiriyle uyumlu ve her biri kendi sınıfında Türkiye'ye birçok madalya getirebilecek potansiyele sahip milli motosikletçilerin olduğunu belirten Uçar, şöyle devam etti:



"Kovid-19 salgınına rağmen milli sporcularımız, uluslararası şampiyonaların hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. En son Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da resmi testlere katıldı. Onun öncesinde İtalya'da bu sezon için gayet olumlu test süreci geçirdi. Son Barselona'daki antrenmanlarda Toprak'ın Kovid-19 PCR testi pozitif çıktı. Sağlık durumu gayet iyi. Tekrar antrenmanlara başlayacağı günü sabırsızlıkla bekliyor. Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezon 21-23 Mayıs tarihlerinde İspanya'da başlayacak. Toprak'ın hazırlıklarını tamamlaması için daha zamanı var."



TMF Başkanı Uçar, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu için de "Bu sene Toprak Razgatlıoğlu'ndan sonra dünya şampiyonluğu beklediğimiz ikinci sporcu Bahattin Sofuoğlu, sezona hazır diyebiliriz. Dünya Supersport300 sınıfında şampiyonluk parolasıyla her gün antrenmanlarını yapıyor." diye konuştu.



Uçar, "Geçtiğimiz hafta başında İspanya'da yer aldığı testlerde en hızlı isim Bahattin oldu. Testlerdeki 41 yarışçı arasında tur zamanlarıyla sivrilmeyi başardı. Dünya Şampiyonası, mayıs ayında İspanya'da start alacak. Bahattin, sezona en hazır milli sporcumuz diyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



- "Önem verdiğimiz konulardan biri de kadın sporcularımızın uluslararası şampiyonalarda yer alması"



Dünya Supersport Şampiyonası'nda Can Öncü'nün yeni takımıyla ikinci yılını geçireceğini hatırlatan başkan Uçar, "Takıma alışma evresini tamamladıktan sonra Can Öncü'yü alışık olduğu ödül kürsüsünde tekrar görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



Milli motosikletçi Deniz Öncü'yle ilgili de Uçar, "FIM Moto3 Dünya Şampiyonası'nda 2021 sezonu, Katar'da start aldı. Burada mücadele eden milli sporcumuz Deniz Öncü ilk yarış haftasına çok iyi hazırlandı. Antrenmanlardaki performansıyla beklentileri karşılayacağını gösterdi. Açılış yarışında düşüp sezona puansız başlamasına rağmen 17 yaşındaki genç sporcumuz, uzun yarış takviminde bu eksiğini tamamlayacak güce sahip." ifadelerini kullandı.



Milli kadın motosikletçilerin başarılı olmalarına da ayrıca önem verdiklerini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:



"Dünya genelinde genç sporcuların profesyonel yarış kariyerlerine başladıkları Yamaha R3 bLU cRU Avrupa Kupası'nda Kadir Erbay ve Galip Satıcı ile yer alacağız. Her ikisi de ne kadar yetenekli olduklarını yarıştıkları alt gruplardaki şampiyonalarda göstermişlerdi. Bu kupada da inşallah kendi gelecekleri adına iyi adımlar atacaklar. Bu sene ayrıca önem verdiğimiz konulardan biri de kadın sporcularımızın uluslararası şampiyonalarda yer almasını sağlamak. Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nda Irmak Yıldırım, ilk kez ay-yıldızlı bayrağımızı Afyonkarahisar'da düzenleyeceğimiz şampiyonada temsil edecek. İlayda Yağmur Yılmaz da önümüzdeki hafta İtalya'da başlayacak Avrupa Kadınlar SS300 Kupası'nda yer alacak. Hem Irmak hem de İlayda için katılacakları uluslararası yarışlar, büyük tecrübe olacak."