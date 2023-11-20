Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final ayağı Afyonkarahisar'da yapılacak

2023 Türkiye Motokros Şampiyonası'nın final yarışları 25-26 Kasım tarihlerinde Afyonkarahisar'da düzenlenecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılacak organizasyonda 130 sporcu mücadele edecek.



Sürücüler, 2023 sezonu şampiyonluğu için MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX senior, kadınlar, veteran, 50cc, 65cc ve 85cc sınıflarında yarışacak. Final yarışları kapsamında 50cc, 65cc, 85cc ve gençler sınıflarında 18 yaş altı 70 sporcu start alacak.



Antrenman ve sıralama turları, 25 Kasım Cumartesi günü, iki etaptan oluşan yarışlar ise 26 Kasım Pazar günü yapılacak.





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