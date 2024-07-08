Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 2. ayağına Balıkesir ev sahipliği yaptı

2024 Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın 2. ayağı, Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlendi.
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'ndaki organizasyona 116 sporcu katıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gönen Belediyesinin destekleriyle organize edilen şampiyonada MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX125, MX senior, kadınlar, veteran, 50 cc (mini-elektrikli), 65 cc ve 85 cc sınıflarında kupalar sahiplerini buldu.
Dereceye giren sporcular ise şöyle:
MX: 1. Şakir Şenkalaycı (SS100), 2. Murat Başterzi (SS100), 3. Celil Adıberi (Kartepe)
MX1: 1. Mustafa Çetin (STR), 2. Mehmet Can Çelik (STR), 3. Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK)
MX2: 1. Ata Yağız Kuzu (STR), 2. Batuhan Demiryol (SS100), 3. Emircan Şenkalaycı (SS100)
MX2 gençler: 1. Efe Kemal Hıd (YMK), 2. Salih Yiğit Teker (STMOK), 3. Aras Efe Yıldırım (EMK)
MX125: 1. Baran Bulut Kocaman (FOSK), 2. Mehmet Yiğit Kara (ENDIST), 3. Mert Akkafa (SS100)
65cc: 1. Berkay Sarıay (Kartepe), 2. Berat Şenkalaycı (SS100), 3. Aslan Osmanpaşaoğlu (ENDIST)
85cc: 1. Efe Okur (SS100), 2. Mehmet Emin Hıd (YMK), 3. Hasan Hüseyin Baş (SS100)
50cc: 1. Yiğit Alp Karabatak (S100), 2. Alparslan Davran (EMK), 3. Alparslan Kelsoy (Kartepe)
50cc mini: 1. Yusuf Ali Kolay (Kartepe), 2. Duru Gören (Ferdi), 3. Melikşah Mete (Ferdi)
E-50: 1. Ömer Kudu (S100), 2. Yusuf Başterzi (S100)
Kadınlar: 1. Selen Tınaz (YMK), 2. Irmak Yıldırım (EMK), 3. Ecem Çelik (YMK)
MX senior: 1. Volkan Özgür (STMOK), 2. Teyyar Gürpınar (EMX06), 3. Cüneyt Öztürk (STR)
Veteran: 1. Hayattin Söyler (EMK), 2. Hüseyin Neziroğlu (Kartepe), 3. Fehmi Teker (Smyrna)
Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'ndaki organizasyona 116 sporcu katıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gönen Belediyesinin destekleriyle organize edilen şampiyonada MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX125, MX senior, kadınlar, veteran, 50 cc (mini-elektrikli), 65 cc ve 85 cc sınıflarında kupalar sahiplerini buldu.
Dereceye giren sporcular ise şöyle:
MX: 1. Şakir Şenkalaycı (SS100), 2. Murat Başterzi (SS100), 3. Celil Adıberi (Kartepe)
MX1: 1. Mustafa Çetin (STR), 2. Mehmet Can Çelik (STR), 3. Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK)
MX2: 1. Ata Yağız Kuzu (STR), 2. Batuhan Demiryol (SS100), 3. Emircan Şenkalaycı (SS100)
MX2 gençler: 1. Efe Kemal Hıd (YMK), 2. Salih Yiğit Teker (STMOK), 3. Aras Efe Yıldırım (EMK)
MX125: 1. Baran Bulut Kocaman (FOSK), 2. Mehmet Yiğit Kara (ENDIST), 3. Mert Akkafa (SS100)
65cc: 1. Berkay Sarıay (Kartepe), 2. Berat Şenkalaycı (SS100), 3. Aslan Osmanpaşaoğlu (ENDIST)
85cc: 1. Efe Okur (SS100), 2. Mehmet Emin Hıd (YMK), 3. Hasan Hüseyin Baş (SS100)
50cc: 1. Yiğit Alp Karabatak (S100), 2. Alparslan Davran (EMK), 3. Alparslan Kelsoy (Kartepe)
50cc mini: 1. Yusuf Ali Kolay (Kartepe), 2. Duru Gören (Ferdi), 3. Melikşah Mete (Ferdi)
E-50: 1. Ömer Kudu (S100), 2. Yusuf Başterzi (S100)
Kadınlar: 1. Selen Tınaz (YMK), 2. Irmak Yıldırım (EMK), 3. Ecem Çelik (YMK)
MX senior: 1. Volkan Özgür (STMOK), 2. Teyyar Gürpınar (EMX06), 3. Cüneyt Öztürk (STR)
Veteran: 1. Hayattin Söyler (EMK), 2. Hüseyin Neziroğlu (Kartepe), 3. Fehmi Teker (Smyrna)
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