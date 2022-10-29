Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'nın 6. ayak final yarışları Afyonkarahisar'da yapılıyor. Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışlara, MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, senior, veteran ve kadınlar sınıflarında 102 sporcu katılıyor.



SPORCU KATILIM SAYISI DİKKAT ÇEKİCİ



Sporcular, pistte antrenman ve sıralama turlarını gerçekleştirdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Ogün Baysan, gazetecilere, şampiyonanın final yarışlarının antrenman ve sıralama turlarıyla başladığını söyledi.



Sezonun son yarışının Afyonkarahisar'ın çok beğenilen parkurunda yapıldığını aktaran Baysan, "Buradaki yarışlara sporcu katılım sayısı da çok güzel. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda böyle bir katılımla yarışların yapılması da çok keyifli oluyor. Bugün, sıralama turlarını tamamlayacağız, yarın da bütün sınıflarda final yarışlarımızı gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.



"YARIŞÇILAR ÇOK HIRSLI"



Baysan, final yarışları olduğu için sporcuların sıralama turlarında çok hırslı olduğuna dikkat çekti. Sporcuların son performanslarını sergileyip şampiyon olmak istediklerini aktaran Baysan, "Yarışçılar, bu güzel havada çok hırslı ve keyifli. İnşallah, sezonu da güzel şekilde kapatacağız."dedi.



Baysan, yarışlarda çocuk ve genç motokrosçulardan çok ümitli olduklarını, onları dünya ve Avrupa şampiyonlarında izlemek istediklerini kaydetti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ