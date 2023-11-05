Türkiye Motokros Şampiyonası, Gönen'de tamamlandı

Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Gönen'de tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Motokros Şampiyonası, Gönen'de tamamlandı
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05 Kasım 2023 19:10
Türkiye Motosiklet Federasyonunca organize edilen Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirildi.

Gönen Belediyesi Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Senior ve Veteran sınıflarında 137 sporcu mücadele etti.

Şampiyonaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Sakarya ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katıldı.

Yarışları izlemeye gelen motokros tutkunları, özel olarak oluşturulan doğal tribünlerden yarışın heyecanına ortak oldu.

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