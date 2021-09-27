Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı Antalya'da yapıldı

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarının sonuçları duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı Antalya'da yapıldı
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27 Eylül 2021 16:47
Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarının sonuçları açıklandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Kepez Belediyesince Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde dün yapılan yarışlara Mersin, Gaziantep, Antalya, Ankara, Kayseri, Konya, Manisa, İzmir ve Aydın'dan 81 sporcu katıldı.

Yarışlarda, ikişerli olarak start alan sürücüler, en kısa sürede 400 metreyi geçmeye çalıştı.

Teknik sorunlardan dolayı bugün açıklanan sonuçlara göre kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:

Süper Street: 1.Caner Kit, 2.Kamil Kırbaş, 3. Tuncer Yeşil

Pro Street: 1. Kamil Kırbaş, 2. Oğuz Bor, 3. Caner Kit

Street 2: 1. Erdoğan Özbek, 2. Hüseyin Coşkun, 3. Salih Efe

Street 600: 1. Fatih Akın Akkuş, 2. Orhan Karabaş, 3. Okan Asar

Street 750: 1. Furkan Özdemir, 2. İbrahim Nişli, 3. Sefe Onur Abacı

Standart 1: 1. Timur İlhan, 2. Kazım Öztürk, 3. Tanıl Yüce

Standart 2: 1. Ali Doğan, 2. Metin İnce, 3. Onur Şevik

Kadınlar: 1. İrem Sahra Şengül, 2. Bahar Ateş, 3. Meray Demir


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