Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayağı Antalya'da yapıldı

Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarının sonuçları açıklandı.



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Kepez Belediyesince Odabaşı Mahallesi'ndeki Kepez Drag Pisti'nde dün yapılan yarışlara Mersin, Gaziantep, Antalya, Ankara, Kayseri, Konya, Manisa, İzmir ve Aydın'dan 81 sporcu katıldı.



Yarışlarda, ikişerli olarak start alan sürücüler, en kısa sürede 400 metreyi geçmeye çalıştı.



Teknik sorunlardan dolayı bugün açıklanan sonuçlara göre kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle sıralandı:



Süper Street: 1.Caner Kit, 2.Kamil Kırbaş, 3. Tuncer Yeşil



Pro Street: 1. Kamil Kırbaş, 2. Oğuz Bor, 3. Caner Kit



Street 2: 1. Erdoğan Özbek, 2. Hüseyin Coşkun, 3. Salih Efe



Street 600: 1. Fatih Akın Akkuş, 2. Orhan Karabaş, 3. Okan Asar



Street 750: 1. Furkan Özdemir, 2. İbrahim Nişli, 3. Sefe Onur Abacı



Standart 1: 1. Timur İlhan, 2. Kazım Öztürk, 3. Tanıl Yüce



Standart 2: 1. Ali Doğan, 2. Metin İnce, 3. Onur Şevik



Kadınlar: 1. İrem Sahra Şengül, 2. Bahar Ateş, 3. Meray Demir



