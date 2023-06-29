Türkiye, modern pentatlonda dördüncü sırada

Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında karışık çiftlerde Türkiye, dördüncü sırada yer aldı.
Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal ikilisi temsil etti.
Eskrim, binicilik, yüzme, atış ve koşuda gerçekleşen yarışlarda milli takım madalyayı 2 puanla kaçırdı. Toplamda yarışı bin 393 puanla tamamlayan Türkiye, organizasyonu 4. sırada bitirdi
Karışık çiftlerde altın madalyayı Çekya, gümüş madalyayı Macaristan, bronz madalyayı ise Büyük Britanya aldı.
Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal ikilisi temsil etti.
Eskrim, binicilik, yüzme, atış ve koşuda gerçekleşen yarışlarda milli takım madalyayı 2 puanla kaçırdı. Toplamda yarışı bin 393 puanla tamamlayan Türkiye, organizasyonu 4. sırada bitirdi
Karışık çiftlerde altın madalyayı Çekya, gümüş madalyayı Macaristan, bronz madalyayı ise Büyük Britanya aldı.
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