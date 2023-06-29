Türkiye, modern pentatlonda dördüncü sırada

3. Avrupa Oyunları, modern pentatlon karışık çiftlerde Türkiye, dördüncü oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, modern pentatlonda dördüncü sırada
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29 Haziran 2023 19:23
Son güncelleme 29 Haziran 2023 19:24
Polonya'da gerçekleştirilen 3. Avrupa Oyunları'nda modern pentatlon branşında karışık çiftlerde Türkiye, dördüncü sırada yer aldı.

Krakow'daki AWF Spor Merkezi'nde yapılan modern pentatlon yarışlarında Türkiye'yi İlke Özyüksel-Buğra Ünal ikilisi temsil etti.

Eskrim, binicilik, yüzme, atış ve koşuda gerçekleşen yarışlarda milli takım madalyayı 2 puanla kaçırdı. Toplamda yarışı bin 393 puanla tamamlayan Türkiye, organizasyonu 4. sırada bitirdi

Karışık çiftlerde altın madalyayı Çekya, gümüş madalyayı Macaristan, bronz madalyayı ise Büyük Britanya aldı.

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