Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan 'Koş ve Atış Yap' etkinliği

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Ankara Mamak Belediyesi ile "Koş ve Atış Yap" etkinliği düzenledi.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, "Koş ve Atış Yap" sloganıyla koşullarına uygun Başak Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu, Akdere Yüzme Havuzu ve Spor Salonu ve Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'ndaki etkinliklerde "Laser" ve "Run" branşlarına yönelik uygulamalı eğitimler verildi.



Etkinliklere, sömestr tatilindeki çocuk ve gençler de katıldı.



