Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası Sivas'ta

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası'nın Sivas şehrinde gerçekleşeceği duyuruldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası Sivas'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2022 17:35
Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası, 19-24 Nisan tarihlerinde Sivas'ta yapılacak.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre şampiyona, 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek.

Sivas Belediyesi iş birliğiyle yapılacak organizasyonun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirler alınarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.