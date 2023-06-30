Türkiye Milli Takımı yarı finalde

Macaristan'da düzenlenen FIBA U19 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Kanada'yı 97-73 mağlup etti.
Türkiye Basketbol Takımı, Kanada'yı yenmesiyle beraber yarı finalde İspanya ile karşılaşacak.
MAÇIN MVP'Sİ KARAHAN EFEOĞLU
Anadolu Efes forması giyen Karahan Efeoğlu 27 sayı ve 6 ribaund katkısı vererek maçın kazanılmasında önemli bir rol oynadı ve maçın MVP'si seçildi.
Türkiye Basketbol Takımı, Kanada'yı yenmesiyle beraber yarı finalde İspanya ile karşılaşacak.
MAÇIN MVP'Sİ KARAHAN EFEOĞLU
Anadolu Efes forması giyen Karahan Efeoğlu 27 sayı ve 6 ribaund katkısı vererek maçın kazanılmasında önemli bir rol oynadı ve maçın MVP'si seçildi.
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