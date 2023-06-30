Türkiye Milli Takımı yarı finalde

Macaristan'da düzenlenen FIBA U19 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye yarı finale yükselmeyi başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Türkiye Milli Takımı yarı finalde
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30 Haziran 2023 18:17
Macaristan'da düzenlenen FIBA U19 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Kanada'yı 97-73 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Takımı, Kanada'yı yenmesiyle beraber yarı finalde İspanya ile karşılaşacak.

MAÇIN MVP'Sİ KARAHAN EFEOĞLU

Anadolu Efes forması giyen Karahan Efeoğlu 27 sayı ve 6 ribaund katkısı vererek maçın kazanılmasında önemli bir rol oynadı ve maçın MVP'si seçildi.

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