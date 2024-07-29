Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden 'kıyafet' açıklaması

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK), milli sporcuların Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreninde giyecekleri kıyafetlerin yeniden tasarlanması için harekete geçeceklerini belirtti.Komiteden yapılan yazılı açıklamada, olimpiyat ve paralimpik oyunları açılış seremonilerinin, katılımcı ülkeler için kültürel anlamda bir görsel şenlik olduğuna işaret edilerek, "Kimi ülkeler geleneksel kıyafetleri, kimi ülkeler kendi kimlikleri ile bütünleştirdikleri yine kendi moda markalarının kreasyonlarıyla bu görsel ve kültürel gösteriye dahil olurlar. Amerika Birleşik Devletleri'nden Moğolistan'a, Fransa'dan İtalya'ya hatta nüfusça küçük pasifik ada ülkelerine kadar her ülke kendi kültür ve geleneklerini yansıtan kreasyonlarla açılış törenlerine on yıllardır katılmışlardır." denildi.Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılışı için hazırlanan kıyafetlerin kamuoyunda tepkilere neden olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni, 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.