Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun yeni başkanı Kerim Koç oldu

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Kerim Koç seçildi.CP Ankara Hotel'de gerçekleşen ve Kerim Koç'un tek aday olduğu seçimde 257 delegeden 174'ü oy kullandı. Oyların 154'ünü alan ve daha önce 2016-2018 yıllarında federasyonun başkanlığını yapan Koç, bir dönem sonra yeniden başkanlığa getirildi. Seçimde 20 oy ise geçersiz sayıldı.Koç, kendisine tekrar görev verildiği için teşekkür ederek, "Birlikte çalışarak başarıyı getireceğiz. Ekibimizin çoğu camiamızın insanı. Ekibi daha da genişleterek tüm paydaşları kapsayacağız. Böylelikle ülkemizin masa tenisini hak ettiği yerlere taşıyacağız. Camiaya büyük emeği olan Oktay Çimen'e de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Federasyonun eski başkanı Oktay Çimen ise seçimden sonra söz alarak, şunları kaydetti:"Delegelerin vermiş olduğu kağıtların üzerinde tarih olmadığı için biz seçimlere katılamadık. Arkadaşımıza başarılar diliyorum. Daha önce de kısa bir süre görev yaptı. Büyük mücadeleler verdi, çok gezdi, çok dolaştı, belli imzayla bu genel kurulda federasyon başkan adayı oldu. Biz olamadık. Biz her zaman masa tenisinin yanındayız. Problem değil, camiaya hizmete etmeye devam edeceğiz. Son 3 yılda neler başardığımızı burada anlatmak isterdik ama seçimden önce söz alamadık. Masa tenisinin geleceğinin açık olacağını düşünüyorum. Yeni başkan da başarılı olacaktır. Eğer yapılanların üzerine bir iki tuğla koyabilirlerse biz seviniriz."Kerim Koç'un başkanlığındaki Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun yeni yönetim kurulunun asil listesinde şu isimler bulunuyor:Burak Keskin, Cengiz Polat, Fatih Karaca, Mahmut Çelik, Mustafa Baştimur, Mücahit Soyak, Necati Yıldırım, Uğur Beşok, Kübra Tan, Murat Eriş.