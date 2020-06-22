Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, liglerin tescil edilmesine karar verdi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu, kulüplerin de görüşleri alınarak 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu'nda liglerin tescil edilmesine karar verildiğini duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Federasyonumuz; dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını süresince 'toplum sağlığını' ön planda tutarak hareket etmiş olup bu süre içerisinde ligler 2 defa ertelenmiştir. Ancak gelinen süreçte liglerin devam edip etmemesi noktasında bir karar verilmesi elzem olduğundan konu hakkında kulüplerimizin de görüşlerine başvurulmuş olup büyük çoğunluğu liglerin devam etmemesi yönünde görüş bildirmiştir." ifadeleri kullanıldı.



Yönetim kurulunun 19 Haziran'da telekonferans yoluyla yaptığı toplantıda, 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu'nda liglerin tescil edilmesine karar verildiği kaydedilerek, alınan kararlar şöyle açıklandı:



"2019-2020 Danyal Çiper Sezonu'nda liglerde şampiyon ilan edilmeyecektir. Avrupa kupalarına katılımda Süper Lig play-off mevcut puan durumu geçerli olacaktır. 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu'na mahsus olmak üzere liglerden düşme kaldırılmıştır. 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu'nda 1. devre ve play-off puan sıralamaları birlikte dikkate alınmış olup üst liglere yükselmeyi hak eden takımlar, bir üst lige çıkarılmıştır. 2019-2020 Danyal Çiper Sezonu ile ilgili yönetim kurulu kararı sonrasında liglerde yer alacak takımların listesi federasyonun internet sitesinde belirtilmiştir. 2020-2021 sezonu liglerin statüsü federasyonumuzca daha sonra duyurulacaktır. 2020-2021 sezonunda liglere katılım ücreti ve lig devir ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır."



