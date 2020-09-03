A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya geliyor.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.
Muhtemel 11'ler
Türkiye
Mert Günok
Zeki Çelik
Merih Demiral
Çağlar Söyüncü
Umut Meraş
Mahmut Tekdemir
Okay Yokuşlu
Ozan Tufan
Cengiz Ünder
Burak Yılmaz
Hakan Çalhanoğlu
Macaristan
Gulacsi
Bese
Lang
Orban
Vial
Patkai
A.Great
Simon
Szoboszlai
Sallai
Szalai
Şenol Güneş yönetiminde toplam 63. maç
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile perşembe günü oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 63. karşılaşmasına çıkacak.
Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 44'ü resmi, 18'i özel 62 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 62 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.
- Güneş yönetiminde 45. resmi maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 45. resmi maçını Macaristan ile oynayacak.
Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 44 resmi maçın 27'sini kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.
Macarlara karşı 1 yenilgi
Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.
1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.
2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.
2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.
- Macarlar'dan farklı galibiyet
Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.
Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.
-Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.
Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Tuttur.com'da A Milli Takımımızın, Macaristan maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz. Ayrıca CANLI İddaa keyfini Tuttur.com'da yaşayarak maç boyunca kazanabilirsiniz.
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NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.
Muhtemel 11'ler
Türkiye
Mert Günok
Zeki Çelik
Merih Demiral
Çağlar Söyüncü
Umut Meraş
Mahmut Tekdemir
Okay Yokuşlu
Ozan Tufan
Cengiz Ünder
Burak Yılmaz
Hakan Çalhanoğlu
Macaristan
Gulacsi
Bese
Lang
Orban
Vial
Patkai
A.Great
Simon
Szoboszlai
Sallai
Szalai
Şenol Güneş yönetiminde toplam 63. maç
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile perşembe günü oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 63. karşılaşmasına çıkacak.
Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 44'ü resmi, 18'i özel 62 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 62 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.
Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.
- Güneş yönetiminde 45. resmi maç
A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 45. resmi maçını Macaristan ile oynayacak.
Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 44 resmi maçın 27'sini kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.
Macarlara karşı 1 yenilgi
Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.
1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.
2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.
2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.
- Macarlar'dan farklı galibiyet
Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.
Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.
-Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç
A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.
Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.