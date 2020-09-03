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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya geliyor.Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.Müsabakada, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Hugo Miguel olacak. Grubun diğer maçında ise Rusya sahasında, Sırbistan'ı konuk edecek. A Milli Takım, 6 Eylül Pazar günü ise gruptaki ikinci maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.Mert GünokZeki ÇelikMerih DemiralÇağlar SöyüncüUmut MeraşMahmut TekdemirOkay YokuşluOzan TufanCengiz ÜnderBurak YılmazHakan ÇalhanoğluGulacsiBeseLangOrbanVialPatkaiA.GreatSimonSzoboszlaiSallaiSzalaiA Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan ile perşembe günü oynanacak UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup maçıyla ay-yıldızlı ekibin başındaki 63. karşılaşmasına çıkacak.Milli takımın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 44'ü resmi, 18'i özel 62 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 62 maçta, 32 galibiyet, 15 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.Türkiye, Güneş yönetiminde 94 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.A Milli Takım, Şenol Güneş yönetimindeki 45. resmi maçını Macaristan ile oynayacak.Türkiye, Güneş idaresinde oynadığı 44 resmi maçın 27'sini kazandı, 8'ini yitirdi, 9'unda ise eşitliği bozamadı.Bu maçlarda 79 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 33 gol gördü.Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 6 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, bu maçlarda rakibine sadece 1 kez mağlup oldu.1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla yitirdi.