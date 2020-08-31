Türkiye - Macaristan maçına Portekizli hakem!

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Macaristan ile 3 Eylül Perşembe günü sahasında yapacağı karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias görev yapacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Rui Tavares ve Paulo Soares gerçekleştirecek. Hugo Miguel ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.



