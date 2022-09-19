Türkiye - Lüksemburg maçı hakemi belli oldu

22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg ile oynayacağımız maçın hakemi belli oldu. Ay-yıldızlılarımızın maçında Alman bir hakem düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye - Lüksemburg maçı hakemi belli oldu
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19 Eylül 2022 16:54
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü Lüksemburg'u ağırlayacağı maçın hakemi belli oldu.

ALMAN HAKEM STIELER GÖREV YAPACAK

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak millilerin gruptaki 5. müsabakasını, Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'ın yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matthias Jöllenbeck üstlenecek.

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